El mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, respondió a las críticas por no llevar a La Roja a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, encendiendo las redes sociales con publicaciones defendiendo su legado con la selección chilena. El exjugador Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, fue uno de los críticos de Vidal, cuestionando su ausencia en anteriores mundiales. Vidal, de 37 años, aseguró estar en forma para jugar con La Roja, aunque el técnico Gareca no lo ha convocado. En sus redes, Vidal destacó haber llevado a Chile a dos Copas del Mundo y dejarlos entre las mejores selecciones. En un posteo, afirmó ser "el puto amo aunque les duela", mostrando su lealtad a Chile.

Arturo Vidal, experimentado mediocampista de Colo Colo, no quedó pasivo ante las críticas recibidas en los últimos días por no clasificar con La Roja a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

En su estilo, el ‘King’ encendió todo en redes con publicaciones para defender su legado en el ‘Equipo de Todos’, pese a no poder estar con el seleccionado en las últimas Copas del Mundo ganadas por Francia y Argentina.

Y el volante lo hace en la antesala al cruce clave de Chile frente a Brasil, en el Estadio Nacional, donde el combinado nacional se juega su futuro al estar penúltimo en las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

El principal crítico del ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter fue el otrora mundialista con la ‘albiceleste’ y campeón mundial en México 1986, Óscar Ruggeri.

“Vidal dijo ‘otro Mundial afuera’, y por qué con ocho o cuatro años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos. ¿Ahora se la agarra con Gareca que no lo llamó? Es increíble. Tendrían que haber pensado en todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales”, indicó el ‘Cabezón’ en su rol de comentarista de ESPN.

El oriundo de San Joaquín, de 37 años, utilizó sus redes oficiales para subir un par de fuertes posteos. Recordar que el mediocampista ya aseguró estar en condiciones físicas de jugar por La Roja de Ricardo Gareca, pero el ‘Tigre’ no lo ha considerado desde que se calzó el buzo del combinado nacional.

“Cuando dicen a La Roja lo dejaste fuera de dos mundiales, recuerda que hablas del que también la llevó a dos mundiales y los dejó entre las tres mejores selecciones del mundo”, escribió el ‘23’ de los albos.

“Por Chile vivo y muero. Soy el puto amo aunque les duela”, agrego, adjuntando en la Historia de Instagram un emoticón de una bandera chilena y una corona.

El nuevo descargo de Vidal traspasó fronteras. El destacado diario argentino Olé tituló: “Arturo Vidal y ‘soy el puto amo’: el mensaje del que habla todo Chile”

El bicampeón de América ya había criticado hace una semana a Gareca, tras la decisión del entrenador argentino de no llamar a ninguno de los jugadores experimentados de La Roja para los próximos partidos en las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial 2026. “No hay ni uno de los que han tenido experiencia. Los más jóvenes me alegro por ellos, la selección es un sueño, pero hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas Eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial”, indicó en rueda de prensa.

Los posteos de Vidal