Arturo Vidal continúa en el ojo de la tormenta tras sus críticas al seleccionador nacional de la Roja, Ricardo Gareca, lo que ha desencadenado consecuencias tanto en Chile como en Argentina. El amigo del DT argentino, Óscar Ruggeri, salió en su defensa en F90 Argentina, cuestionando duramente a Vidal por sus declaraciones. Ruggeri destacó que Vidal no ha estado en los últimos dos mundiales y debería apoyar a sus compañeros en la Selección en lugar de atacar. Esta férrea defensa se suma a anteriores comentarios del exjugador argentino, quien ha mostrado preocupación por Gareca y ha criticado la actitud de Vidal. Con el jugador fuera de las convocatorias para los partidos contra Brasil y Colombia en octubre, La Roja enfrenta un desafío clave en su camino hacia el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Las declaraciones mediáticas de Arturo Vidal contra el actual seleccionador nacional de La Roja, Ricardo Gareca, no paran de arrastrar consecuencias para el referente de Colo Colo, quien ha lanzado varios ‘dardos’ por su ausencia en las nóminas de las Eliminatorias.

Esto no solo ha repercutido en Chile, sino que también en suelo argentino, ya que un muy amigo exjugador del ‘Tigre’, Óscar Ruggeri, salió en defensa del DT trasandino tras los constantes embistes del ‘King’.

El excampeón del mundo con la ‘Albiceleste’ en México 1986 utilizó su espacio en el panel de F90 Argentina para criticar con dureza los dichos de Vidal.

En sus palabras, el ‘Cabezón’ detalló que “Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Las grandes camadas no van hace 2 Mundiales. Vos Vidal, con ese jopo bárbaro. Le gusta hablar, mamita querida”.

“Con River hablo y quedó eliminado también. No hizo nada de otro mundo. Él tendría que estar apoyando a sus compañeros de la Selección. Se piensa que es el fenómeno de Chile”, arremetió.

Ruggeri acaba de decirle a Arturo Vidal que él piensa que es el “fenómeno de Chile” pero hace 10 años no van a un mundial y después tiró “Con River habló y lo eliminaron, no hizo nada de otro mundo” jajsjsjsjsjajsjs Lo domó, educó y aniquiló de manera categórica. Lo hizo mierda. pic.twitter.com/vO8FLLQVZw — SpiderCarp 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) October 4, 2024

Cabe destacar que no es el primer mensaje que Ruggeri le envía a Arturo Vidal. Recordadas son sus palabras hace algunas semanas donde aseguró que “lo de este chico la verdad es que es increíble”.

“Él dijo que no se pueden quedar afuera del Mundial. ¿Y por qué no fue a los últimos 2 Mundiales? ¿Eran todos unos fenómenos los grandes? Ahora se la agarra con Gareca que no lo llamó, es increíble”, lanzó en ese entonces.

Férrea defensa de Óscar Ruggeri quien posee una gran amistad con Ricardo Gareca y ha estado muy pendiente de lo que sucede con su amigo en la banca de la selección chilena.

Lo cierto es que Arturo Vidal ya no fue convocado para los duelos de octubre ante Brasil y Colombia, duelos claves para las aspiraciones de La Roja en su misión por arribar nuevamente a un Mundial, uno que se celebrará este 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.