El papelón de La Roja ante Bolivia, con una derrota 2-1 en casa por las Eliminatorias al Mundial 2016, sacó ronchas en la hinchada, como también a exfutbolistas y comentaristas.

A la hora de analizar el traspié del ‘Equipo de Todos’ ante la ‘Verde’, Fernando Solabarrieta y Luka Tudor protagonizaron un tenso momento a la hora de hablar del planteamiento de Ricardo Gareca.

En Metro FM, el otrora comentarista de TVN se lanzó en contra del ‘Tigre’ y lo apuntó como el principal responsable de lo ocurrido en el Estadio Nacional.

Ante esto, el exgoleador de la UC y actual comentarista lo frenó al decirle “deja de echarle la culpa a Gareca”, a lo cual Solabarrieta replicó: “Espérate, yo sé que tú eres un defensor de Gareca, no sé muy bien por qué”.

Esto último irritó a Tudor, quien dijo que “no soy su defensor, hombre. Viene Guardiola, Klopp o Simeone y no te arreglan esta cuestión y no quieres entenderlo”.

Lejos de frenar la discusión, el también relator deportivo arremetió señalando al exfutbolista que “tú propusiste a Gareca en la selección chilena, hazte cargo, porque yo te escuché”.

El aire se podía cortar con un cuchillo. El mundialista sub-20 en 1987 respondió enojado: “Mira lo que está diciendo. Este hueón está loco, te pegaste en la cabeza. Gareca es un buen técnico, solo que no tiene nada que hacer. Fernando, te has equivocado tanto en lo que has dicho, porque eres un tipo que se equivoca mucho en los comentarios y tu bandera de lucha ahora es Gareca y me echas la culpa a mí”.

En ese momento se decidió cambiar de tema, zanjando el round. Así, el exjugador y el periodista protagonizaron un ácido intercambio de palabras y todo por culpa del DT de La Roja.

Desde el minuto 15:57