La Roja vivió una verdadera pesadilla ante Bolivia en la octava fecha de las Eliminatorias, luego de la derrota de Chile a manos de ‘La Verde’ en el estadio Nacional que diluye las ilusiones de alcanzar el Mundial 2026.

Ahora, el ‘equipo de todos’ se enfrenta a un oscuro panorama al ubicarse en la penúltima posición de la clasificación a la cita planetaria.

Quien no estuvo para nada contento con lo sucedido en el partido y con las decisiones de Ricardo Gareca fue Arturo Vidal, quien en transmisión de Kick, ‘destrozó’ al ‘Tigre’ y apuntó sus dardos contra la prensa.

En primera instancia, el ‘King’ reaccionó a la salida de Brereton asegurando que no entendía el cambio de Gareca y que la mejor opción era la salida de Víctor Dávila por el ingreso de Vicente Pizarro y no la de Ben.

Sin embargo, más tarde cargó con todo contra Ricardo Gareca al asegurar que “estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores. No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento”.

Posteriormente destacó que “yo nunca hubiese cambiado a Berizzo. Pero como no daba información a los periodistas… ¡hicieron que lo echaran! La prensa ha cortado procesos que iban bien”.

“La prensa es un asco, lo único que hace es echar a perder la selección”, finalizó.