La séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 bajó la cortina la noche del viernes y Chile está fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo, como también del repechaje.

Tras la dura derrota 3-0 ante Argentina, en Buenos Aires, La Roja quedó en el noveno y penúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo cinco puntos de 21 posibles.

Ante este escenario, el combinado que dirige Ricardo Gareca está en la obligación de vencer el martes 10 de septiembre a Bolivia, en el Estadio Nacional, con el fin de enmendar el rumbo y mantener la ilusión.

Eso sí, el ‘Equipo de Todos’ chocará con un rival que llegará con el ánimo a tope al golear en la fecha 7 por 4-0 a Venezuela en el estadio de El Alto, que se encuentra a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

El sólido líder de las Eliminatorias es la ‘albiceleste’ de Lionel Scaloni, con 18 puntos. Más atrás aparecen Uruguay y Colombia con 14 y 13 unidades, respectivamente.

La zona de clasificación la cierran Brasil (10), Venezuela (9) y Ecuador (8), mientras que Paraguay está en zona de repechaje (6).

Eliminatorias al Mundial 2026 – Resultados de la fecha 7

Argentina 3-0 Chile

Bolivia 4-0 Venezuela

Uruguay 0-0 Paraguay

Brasil 1-0 Ecuador

Perú 1-1 Colombia

Tabla de posiciones

1. Argentina | 18 puntos | + 9 D.G.

2. Uruguay | 14 puntos | + 8 D.G.

3. Colombia | 13 puntos | + 3 D.G.

4. Brasil | 10 puntos | + 2 D.G.

5. Venezuela | 9 puntos | – 1 D.G.

6. Ecuador | 8 puntos | + 1 D.G.

7. Paraguay | 6 puntos | – 2 D.G.

8. Bolivia | 6 puntos | – 6 D.G.

9. Chile | 5 puntos | – 7 D.G.

10. Perú | 3 puntos | – 7 D.G.

Programación fecha 8 de las Eliminatorias sudamericanas

Colombia vs. Argentina, martes 10 de septiembre | 17:30 horas

Ecuador vs. Perú, martes 10 de septiembre | 18:00

Chile vs. Bolivia, martes 10 de septiembre | 18:00

Venezuela vs. Uruguay, martes 10 de septiembre | 19:00

Paraguay vs. Brasil, martes 10 de septiembre | 21:30