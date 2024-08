El 27 de agosto, Claudio Bravo puso fin a una carrera llena de títulos, todo tipo de momentos y además, anécdotas, una de ellas la que involucra a Cristiano Ronaldo en la final de la Copa Confederaciones 2017.

En dicho duelo, no solo La Roja clasificó a la final del torneo tras una soberbia actuación de su guardameta, sino que también, el chileno pudo lucir su mentalidad ganadora y su liderazgo ante el siempre competitivo astro portugués.

El Kazan Arena de Rusia albergó el cotejo al que Chile llegó como bicampeón de la Copa América. Los lusos, por su parte, habían ganado su primera —y única hasta ahora— Eurocopa en 2016.

En el papel, se dejó ver un intenso 0-0 en el marcador, por lo que el crucial duelo debió resolverse vía lanzamientos penales. Previo a la definición, apareció la arenga del capitán chileno.

“Escuchen muchachos, me saco el sombrero ante todos ustedes hueón. Peleamos, sufrimos, corrimos, dejamos todo adentro y no se dio, pero ahora tranquilidad, muchachos. No vamos a perder ninguna hueá, lo vamos a ganar. Tenemos experiencia. Apoyemos al compañero y pase lo que pase, nos vamos con la cabeza en alto”, gritó de entrada Bravo para motivar a los suyos.

“Se quería llevar los elogios”

El desafío significaba una prueba de marca mayor y no fue hasta años después, en una charla en la Universidad Santo Tomás, que el guardameta desclasificó una anécdota de por medio.

“Hay una historia ahí. Nos fuimos al sorteo y Cristiano Ronaldo lo gana. Elige lado y luego vuelve a ganar el sorteo para ver quién parte. Elige ir primero, pero luego se arrepiente y dice que quiere cambiar, que ellos quieren terminar”, contó el exjugador de Real Sociedad y FC Barcelona en 2020.

En ese momento, algo se encendió dentro del oriundo de Villuco.

“Internamente, siempre estuve pensando que lo quería dejar sin patear. Esa siempre fue mi idea, que nosotros nos lleváramos la gloria”, recalcó.

Efectivamente, ‘CR7’ ni siquiera pateó en la tanda disputada el 28 de junio de 2017 y tuvo que ver, sin nada que hacer, como el experimentado portero nacional contuvo tres penales (a Nani, Ricardo Quaresma y Joao Moutinho) para catapultar a los dirigidos de Juan Antonio Pizzi a la final de la Copa Confederaciones 2017, instancia donde cayeron ante Alemania.

“Se dio que atajé los tres penales y dos de ellos ni siquiera remataron”, destacó al respecto Claudio Bravo, atribuyéndole también al destino lo gigante de su figura en un mítico momento marcado a fuego en el fútbol chileno.