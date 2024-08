Claudio Bravo sorprendió a todos los fanáticos de La Roja y del fútbol internacional al anunciar su retiro del deporte a los 41 años, dejando un legado imborrable en cada uno de los países y equipos en los que vio minutos.

Muchas voces se han pronunciado a su retiro y así también, diversas anécdotas han brotado tras el adiós del bicampeón de América en el 2015 y 2016 y una en específico llamó la atención.

Hace algunos minutos, Jean Beausejour, exjugador y hoy panelista del programa F360 de ESPN Chile, reveló una historia que se remonta muchos años tras, en específico cuando Chile doblegó a Inglaterra en Wembley en el año 2013 con dos goles de Alexis Sánchez.

En su relato, el exlateral comentó que “voy a contar una anécdota que me pasó y que tiene que ver con el tercer arquero del Manchester City hoy en día, Scott Carson, experimentado arquero que cumple con los minutos de jugadores ingleses en la Premier League”.

“En ese momento (2013) éramos compañeros con Scott en el Wigan. Fue ahí donde jugamos el amistoso entre Inglaterra y Chile en Wembley. Fue un partidazo, una expresión futbolística de alto vuelo bajo el mando de Sampaoli“, indicó.

Posteriormente reveló que “ganamos con los dos goles de Alexis, pero en particular, al medio inglés le chocó algo, les chocó la construcción desde abajo y principalmente estaban ‘obnubilados’ con el juego de pies de Claudio Bravo”.

“Entonces cuando llego al camarín tras los amistosos, con el ‘pecho inflado’ tras haberles ganado 2-0 en Wembley y Scott Carson me para y me dice ‘Claudio Bravo, amazing (asombroso)’. Él no podía entender cómo un arquero jugaban tan bien con los pies”, finalizó.