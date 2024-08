Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El arquero chileno Claudio Bravo sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional a los 41 años, poniendo fin a una exitosa carrera con más de 20 títulos. Tras recibir muestras de cariño de diversas figuras deportivas, Bravo reveló en Radio ADN una conversación con Christiane Endler, destacada portera chilena, instándola a no renunciar a la selección femenina. Bravo expresó que Endler debe seguir involucrada, incluso si no juega, debido a su relevancia a nivel internacional, cuestionando por qué una atleta de su calibre no está representando a Chile.