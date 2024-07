Ricardo Gareca, argentino y actual entrenador de la Selección Chilena de Fútbol, se refirió al posible homenaje que Argentina le haría a Ángel Di María en el duelo clasificatorio ante La Roja de septiembre.

Al respecto, el exfutbolista de equipos como Boca Juniors y Velez Sarfield, le restó importancia al hecho, así como también no compartió ideas de lesionar a compañeros de labor.

Esto último en relación a las palabras del exarquero y actual comentaristas de TV, Nicolás Peric. El ‘Loco’ aseguró que en vez de un homenaje, debían de lesionar a Di María.

El otrora guardameta de Audax Italiano, Rangers, Cobresal, Olimpia de Paraguay, Gençlerbirliği de Turquía, entre otros equipos, sorprendió con sus dichos en su rol de comentarista en La Metro FM.

“Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está”, dijo Peric.

Al respecto, Ricardo Gareca fue crítico en conversación con DSports en Argentina: “Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar porque cada uno tiene ideas diferentes”.

“Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente para su selección y si decide hacer un homenaje a Di María está en su derecho. Chile va a tratar de meterse en lo que le interesa que es sacar el partido adelante. Yo respeto a cada selección, Di María es de los jugadores más importantes de Argentina”, dijo el seleccionador.

Gareca y posible homenaje a Di María en Argentina: “Me tengo que ocupar de Chile”

Ricardo Gareca conversó con DSports en Argentina, luego de la presentación de Chile en la Copa América ganada por los trasandino y donde La Roja no pudo pasar de la etapa de grupos.

Sobre el torneo de selecciones jugado en Estados Unidos, y recordado ahora por baches en su organización, desempeño arbitral y nivel futbolístico, aseguró que como cuerpo técnico de Chile tenían “mejores expectativas”.

“Si bien era un grupo complicado, fue una Copa América en la que saca cosas positivas, la selección estuvo bastante sólida, pero en tres partidos no convertimos goles. Nos tocó un grupo muy complicado, muy físico y con una Argentina que conocemos todos”, comentó el ‘Tigre’.

Chile volverá a jugar oficialmente el 5 de septiembre en Argentina por los clasificatorias al Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

En ese partido, se plantea que la Albiceleste homenajee a Ángel Di María, lo que no es tema en Juan Pinto Durán, según las palabras de Ricardo Gareca.

“La realidad de Argentina es completamente diferente a la de Chile y yo tengo que ocuparme de sacar el partido adelante y hacer lo mejor que pueda para sumar. Y si Argentina le quiere dar o no importancia es problema de Argentina”, aclaró el estratega argentino.

Agregó que Argentina “siempre ha sido una selección seria y sobre todo estos muchachos que le han dado cantidad de satisfacción al pueblo. No me importa lo que hagan, me parece que va a estar bien para Argentina, yo me tengo que ocupar en que Chile haga su mejor partido para que se meta en la clasificación”, cerró el ‘Tigre’.