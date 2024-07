El exfutbolista Pablo Contreras tuvo un importante recorrido en La Roja participando en el Mundial de Sudáfrica 2010 y obteniendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Contreras fue protagonista con Nelson Acosta, Marcelo Bielsa y Claudio Borghi, pero su relación con Jorge Sampaoli marcó su salida del equipo nacional, con la amargura de no haber podido disputar el Mundial de Brasil 2014, lo que considera responsabilidad del propio Sampaoli. A pesar de sentirse apto para participar en ese torneo, Contreras decidió dar un paso al costado y mantener una actitud respetuosa con sus excompañeros, manteniendo la comunicación hasta hoy.

Pablo Contreras cuenta con un importante paso por La Roja. El otrora defensor central dijo presente en el Mundial de Sudáfrica 2010 y se colgó una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

El formado en Colo Colo fue protagonista y uno de los referentes en el ‘Equipo de Todos’ con Nelson Acosta, Marcelo Bielsa y Claudio Borghi. Sin embargo, el exzaguero desapareció del ‘Equipo de Todos’ con la llegada de Jorge Sampaoli.

Y Contreras dejó la selección chilena con una espina clavada: el no poder disputar un nuevo Mundial de fútbol, específicamente en Brasil 2014.

“Mi sueño ideal era retirarme jugando un segundo Mundial y en la medida que me di cuenta de que no sería posible, opté por dar un paso al costado. Dije basta, cuando pude haber jugado sin ningún problema”, expresó en diálogo con La Tercera.

“Me desilusioné de Sampaoli. No ir al Mundial y retirarme fue por culpa de Jorge”, agregó.

Continuando su relato sobre la amarga experiencia con el casildense, el ex AS Mónaco, Osasuna, Sporting de Lisboa, Celta de Vigo y Olympiakos dijo que “con Borghi llegamos a estar primeros en las Eliminatorias, pero tras una serie de malos resultados asume Sampaoli. Cuando esto pasa, sus colaboradores me dieron a entender que yo sería considerado”.

“En la primera convocatoria entendí que él quería probar a otra gente y sumó a los jugadores que tuvo en La U. Pero me hubiese encantado que me dijeran que no contaban conmigo”, complemento.

Para cerrar, el santiaguino de 45 años aclaró que se sentía apto para participar de Brasil 2014. “Estaba bien física y mentalmente. Nunca tuve ningún conflicto con mis compañeros, de hecho antes del Mundial fui a Juan Pinto Durán a despedirme del plantel”.

“Mi carácter ha sido siempre igual, alguien calmo y respetuoso. Por eso mantengo la comunicación hasta hoy. Nunca hice comentarios de esto en ese momento para no perjudicar a los jugadores”, cerró.