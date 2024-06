El exdelantero y goleador histórico de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a qué diferencia a Marcelo Bielsa de Jorge Sampaoli, dos de los grandes entrenadores que tuvo La Roja con la denominada Generación Dorada.

Fue en una entrevista con La Tercera que el exreferente del ‘Cacique’, que estuvo bajo las órdenes de los dos, decidió marcar distancia entre ambos.

“Bielsa no tenía amigos en la Selección, eso lo diferencia harto de Sampaoli”, sentenció tajante el ‘7 de los albos’.

Paredes, además, destacó la labor del ‘Loco’: “Bielsa me mostraba videos de 1 minuto 20 segundos, o 1 minuto 40 segundos, pero no mostrando lo malo. Siempre me mostró lo bueno que yo hice. Eso me decía que lo tenía que repetir 10 o 15 veces por partido”.

“(Con Bielsa) Era un equipo muy agresivo, muy intenso. Cuando se perdía el balón había que recuperarlo lo antes posible, en seis o siete segundos. Y atacaba por las bandas”, complementó, dejando claro su preferido.

Recordemos que Esteban Paredes fue uno de los nominados de Marcelo Bielsa al Mundial de Sudáfrica 2010. El ariete incluso dio un pase gol a Mark González para la victoria contra Suiza (2-1).

Con Sampaoli, en tanto, fue convocado a Brasil 2014, pero no registró minutos en cancha.