En el vibrante debut de La Roja en el Mundial de Francia 1998, donde el combinado nacional volvía a una cita máxima del fútbol desde 1982, un incidente polémico oscureció lo que parecía ser un día glorioso para Chile.

El partido ante la poderosa Italia, que tuvo lugar el 11 de junio en el Parc Lescure de Burdeos, presenció uno de los momentos más discutidos en la historia del fútbol chileno: el penal otorgado por el árbitro Lucien Bouchardeau a favor de la ‘Azzurra’ en los últimos minutos del juego.

Desde el principio, Chile exhibió su característica determinación bajo la dirección de Nelson Acosta. Marcelo Salas, con su precisión frente al arco, anotó dos veces para adelantar al ‘Equipo ce Todos’ respondiendo con elegancia a los intentos italianos por igualar.

Sin embargo, la intensidad del encuentro alcanzó su punto máximo cuando, a los 88 minutos, un centro al área chilena de Roberto Baggio por derecha encontró a menos de un metro de distancia la mano de Ronald Fuentes.

La mano del defensor de La Roja provocó una reacción inmediata por parte de los europeos, quienes reclamaron penal. Lucien Bouchardeau, luego de una breve pausa para evaluar la situación, señaló el punto fatídico desencadenando así la furia y desesperación en el plantel nacional y en Nelson Acosta, su DT.

“Solo pensé en defender y la decisión fue en mi contra”

El encargado de ejecutar la pena máxima fue el experimentado Roberto Baggio, ícono del Calcio. Con la presión sobre sus hombros, el ‘Divino’ no vaciló y convirtió el penal con un disparo impecable que superó la estirada del golero Nelson Tapia. El empate 2-2, que selló el resultado final, fue un golpe devastador para el seleccionado chileno, que hasta ese momento había demostrado un juego sólido y prometedor.

Para Baggio, el momento clave del cruce en Burdeos fue una oportunidad para mostrar su temple y calidad. “Fue un penal claro, y tuve que concentrarme al máximo para convertirlo“, comentó el ariete italiano en la zona mixta.

En contraste, Nelson Tapia, visiblemente afectado por la decisión del juez central de Níger, expresó en el post-partido su frustración: “Es difícil aceptar que el destino del partido cambie así, cuando sentíamos que teníamos el control“.

Ronald Fuentes, protagonista involuntario de la jugada clave, también compartió su perspectiva: “Fue un lance del juego, en el calor del momento no pensé en otra cosa que no fuera defender. Lamentablemente, la decisión fue en mi contra“.

El nigerino se convirtió en el hombre más odiado de Chile

La controversia en torno al penal de Bouchardeau resonó durante días en los medios internacionales, cuestionando la interpretación del árbitro africano y su impacto en el resultado del encuentro.

El colegiado, por su parte, defendió su decisión en declaraciones minutos después del pitazo final: “Vi claramente la mano de Fuentes. En situaciones así, mi deber es aplicar las reglas“. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, acusando al árbitro de parcialidad y falta de criterio en un momento crucial del partido.

El penal concedido por Bouchardeau no solo alteró el destino de ese encuentro para Chile, sino que marcó un hito en la historia de las controversias arbitrales en los mundiales. La imagen de Nelson Tapia, impotente ante el disparo de Baggio, y la incredulidad de los jugadores chilenos quedaron grabadas en la memoria de los seguidores del fútbol. A pesar del resultado adverso, Chile logró avanzar a la siguiente fase del torneo, pero el legado del penal de Bouchardeau persistiría por mucho tiempo después de aquel fatídico 11 de junio de 1998.

Días después de ser protagonista en el debut de La Roja, el referí fue expulsado de la Copa del Mundo por dar una entrevista a un medio italiano, algo prohibido por la FIFA.

Luego del protagonismo adquirida por su arbitraje en Bordeaux, Bouchardeau se convirtió en toda una celebridad en Níger. Pero su momento de fama se vio ensombrecida por polémicas que lo involucraron con el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

Se conoció que el juez recibió de Blatter 25 mil dólares “por razones humanitarias y a cambio de información sobre corrupción en el fútbol africano”. El pago se hizo desde la cuenta personal del dirigente y generó una ola de críticas.

Con el paso de los años, y enfrentando problemas de salud agravados por una enfermedad grave, Bouchardeau finalmente ofreció sus disculpas a Chile en el año 2007.

“Mis disculpas para Chile, fue sin intención. Nunca pensé que un país entero me odiaría. He visto muchas veces esa imagen, es lógico. Sufrí mucho, se acabó mi carrera. No quise favorecer a nadie. Vi una mano dentro del área que interrumpió un centro”, indicó en diálogo con El Mercurio.

La muerte de Bouchardeau

El árbitro que en su carrera dirigió dos Copa de África, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la Copa Confederaciones ‘Arabia Saudita’ 1997 y el Mundial de Francia en 1998 falleció el 20 de febrero del 2018 a los 56 años de edad.

El artífice de aquel polémico cobro en el Chile-Italia falleció debido a un paro cardiaco, luego de sufrir en los últimos años con múltiples problemas de salud.

Su hijo, Isse Lucien, se refirió en su oportunidad a la pena máxima que aún da vuelta en los hinchas chilenos. “Tenía 11 años, estábamos en Francia y vi completo todo el partido“, indicó.

“He visto muchas veces el partido entre Chile e Italia y estoy seguro de que cualquier árbitro cobraría el penal que cobró mi papá. Yo lo haría. Es cosa de ver cómo tiene puesta la mano el defensor en el área, despegada. El video está en YouTube, todos pueden verlo”, añadió.