"Fue por lo mismo": Gonzalo Jara recuerda pelea con Alexis Sánchez y repasa su actitud ante Perú

El exdefensa de La Roja, Gonzalo Jara, criticó el desempeño de Alexis Sánchez tras el empate 0-0 de Chile ante Perú en la Copa América 2024. Jara recordó una pelea con Sánchez en la Copa América 2016 debido a actitudes similares de individualismo del delantero. Aunque criticó la actuación de Sánchez, Jara también remarcó que el empate no fue solo responsabilidad del atacante, destacando que el juego es colectivo y que Chile fue limitado por la defensa peruana.

Gonzalo Jara, otrora defensa de La Roja, repasó al delantero de Alexis Sánchez luego del debut de Chile en la Copa América 2024.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca no pasó del 0-0 ante Perú, tras una presentación al debe donde uno de los jugadores más cuestionados fue, precisamente, ‘Maravilla’.

Y es que al atacante se le vio desordenado, buscando el balón en demasiadas zonas de la cancha, abusando del individualismo y retando a varios de sus compañeros.

Por lo anterior, Jara recordó una pelea que tuvo con el tocopillano en la Copa América 2016, asegurando que se originó por actitudes similares a las que Sánchez mostró este viernes ante Perú.

“Para poner en contexto, la pelea que yo tuve con él fue por exactamente lo mismo. Yo no le daba la pelota, porque a mí no me sirve dársela de espalda si tengo otros volantes. Yo se la voy a dar al que esté mejor”, dijo el hoy comentarista de TNT Sports.

Pese a la crítica que deslizó el retirado zaguero, luego Gonzalo Jara remarcó que el empate sin goles de La Roja no fue toda responsabilidad de Sánchez.

“Ahora, cargarle la mano de que resolvió o no mal, eso es criticable. Pudo perder pelotas o decidió mal, pero este es un juego colectivo”, destacó el exseleccionado.

“A Chile le taparon lo mejor que tiene: las bandas. Lo estudiaron y Chile no tiene otra variante hoy para resolver”, sentenció Jara.