Hinchas critican individualismo y juego de Alexis Sánchez ante Perú en Copa América: "No es un líder"

La Roja igualó sin goles contra Perú en un deslucido encuentro por la Copa América, con un resultado que pudo cambiar de no ser por el gol fallado por Alexis Sánchez. Los hinchas criticaron la actuación del delantero chileno, señalando su individualismo, discusión con Vargas y falta de liderazgo. Las redes sociales estallaron con comentarios negativos hacia Sánchez, cuestionando su actitud y desempeño en el partido. Chile deberá mejorar su imagen en el próximo duelo contra Argentina, tras una pobre presentación en el torneo continental.

La Roja acaba de empatar en un pálido partido ante Perú en el marco de la primera fecha de la Copa América. Un duelo que dejó un sabor amargo tras el gol desperdiciado de Alexis Sánchez que pudo cambiar el resultado del compromiso.

De hecho, los hinchas nacionales se volcaron a las redes sociales para directamente criticar el cometido del tocopillano ante el cuadro del ‘rimac’.

La jugada al minuto 15′ que pudo cambiar el partido, los episodios de individualismo mostrado a lo largo del partido y la discusión con Eduardo Vargas que ocurrió en el primer tiempo, dejaron muy al debe la figura de líder que debe tomar Alexis Sánchez.

Estas situaciones fueron destacadas por los hinchas chilenos, quienes en X enfatizaron en los malos pasajes de Sánchez a lo largo de los 90′ minutos.

Entre los comentarios y críticas a Sánchez, se encuentran: “Alexis se dedicó a pelear con sus compañeros“, “Alexis no es un líder, un líder no puede pelear con todos sus compañeros, no puede putearlos en cancha ni amurrarse a cada rato por errores que incluso son propios”.

“Oye si Alexis Sánchez va a pasar taimado y ser el jugador que más balones pierde en el partido, no será tiempo de que de un paso al costado?”, “Por eso Alexis Sánchez jamás, pero jamás será Arturo Vidal, puede ser talentoso, pero no es un líder”, detallaron otros.

Lo que es cierto es que Chile deberá cambiar su imagen que dejó en el debut de la Copa América 2024 y el siguiente duelo es justo ante el actual campeón del mundo y campeón de la última copa continental, Argentina.

Revisa las críticas a Alexis Sánchez

Alexis se dedicó a pelear con sus compañeros, a quemar el equipo, Alexis hoy jugó los 90' solo por "ser Alexis Sánchez". — Matias Muñoz G. (@Matiasmg17) June 22, 2024

Alexis no es un líder, un líder no puede pelear con todos sus compañeros, no puede putearlos en cancha ni amurrarse a cada rato por errores que incluso son propios. Puede ser referente y goleador histórico, pero el único líder de este equipo es Bravo. — Lucho LFC (@luis_lfc_cl) June 22, 2024

Por eso Alexis Sánchez jamás, pero jamás será Arturo Vidal, puede ser talentoso, pero no es un líder.

Si no se la tocan recrimina a los suyos, cuando tiene pase busca la individual y cuando se amurra desaparece de los partidos.

Vidal? Te ganaba partidos lesionado, Alexis no. pic.twitter.com/j1IoAVK1Am — Camilo 😼 (@Camilo_rzh) June 22, 2024

❌Alexis 15 posesiones perdidas en 45’

❌Sólo 2 de 8 duelos ganados 📌Marcelino sólo 3 posesiones perdidas

📌5 de 7 duelos ganados ❌No es a Marcelino al que hay que putear hoy 🤷🏻‍♂️Si Alexis fuera mas colectivo Chile hubiera tenido al menos 2 llegadas claras — DATOS NO MITOS🚨 (@datosnomitos) June 22, 2024

Alexis no da la pelota — luxo1458 🐢 (@luxo14581) June 22, 2024

Alexis dónde está?? Dónde esta Alexis???? Alexis dónde está???? Dónde esta Alexis??? Alexisss dónde está??? Dónde esta Alexis???? Alexissss dónde está???? — FrannH20 (@FrannH20) June 22, 2024

Alexis es tan egoísta que en un córner trata de hacer un olímpico en lugar de tirar un buen centro — 🌴 Barry 🌴 (@yoyanosoyo) June 22, 2024

Marcadísimo el contraste de liderazgo futbolístico entre Bravo y Alexis. El primero, llevó al equipo a la calma, olfateó la tensión y entregó tranquilidad. El segundo, llevó al equipo al reclamo constante, terminó cayendo en el juego que más le gustaba a Perú. — Gonzalo Fouillioux (@gonzalofullu) June 22, 2024