Restan un par de días para que La Roja comience su camino en la Copa América 2024, pero este 18 de junio es un día recordado para muchos de los hinchas que tiene repartidos por todo el país la selección chilena.

Primero, hoy se conmemoran 10 años de uno de los partidos y victorias más icónicas del ‘equipo de todos’ en las últimas 2 décadas del fútbol chileno, luego de que la selección comandada por Jorge Sampaoli lograra vencer a la -en ese entonces campeona del mundo- España en el Mundial de Brasil en el 2014.

Todo ocurrió en la segunda fecha del grupo B de la cita planetaria que se disputó en suelo brasileño, luego de una primera jornada en donde Chile venció a Australia por 3 a 1 y Holanda apabulló al conjunto español por 5 a 1.

De esta forma, España se jugaba su permanencia en el Mundial ante Chile que venía con todo a dejar en el camino al campeón del mundo.

Fue así que arrancó el partido y lo que pasó más tarde quedó en la retina de todos los chilenos.

El partido del 28 de junio del 2014 en el estadio Maracaná, vio como Chile le bajó el mazo a España con los goles de Eduardo Vargas a los 19′ y de Charles Aránguiz a los 43′ y los dejó eliminados en el segundo partido en la fase de grupos.

Un duro golpe para España y un impulso para la selección chilena, quienes estuvieron a un gol de eliminar a la selección anfitriona, pero los penales en la instancia decisiva terminó por dejar en el camino a un conjunto nacional con mucha ambición y sed de victorias.

Revisa el 2 a 0 de Chile a España el 18 de junio del 2014

El 7 a 0 a México

Sin embargo, esto no fue lo único que ocurrió un 18 de junio, ya que 2 años más tarde, específicamente en la Copa América Centenario del 2016, Chile ‘humilló’ a México con un contundente 7 a 0 en el estadio Levi’s de Santa Clara en California.

Luego de una irregular fase de grupos, Chile se clasificó segunda en el D con 6 puntos, luego de vencer a Panamá y a Bolivia y perder ante Argentina por 2 a 1.

Fue así que llegaron al enfrentamiento ante el primero del grupo C, México, quienes llegaron al duelo ante la selección chilena con el rotulo de ganadores y con un estadio plagado de hinchas aztecas, vieron como su equipo se llevó una de la goleadas más feas y recordadas del último tiempo.

El duelo disputado que se comenzó a volcar a favor de Chile rápidamente gracias a Edson Puch, quien anotó un doblete a los 16′ y 87′, mientras que Eduardo Vargas instaló su nombre con un póker de goles a los 44′, 52′, 57′ y 74′, mientras que Alexis Sánchez también colaboró con un tanto a los 49′.

Fue en ese partido precisamente donde los relatores mexicanos estallaron contra su propia selección y crearon la reconocida frase “¡Está bien! ¿Sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien, porque México no sabe, no tiene ni idea de con quién está jugando ni cómo está planteado el partido”.

“Layún habilitando a mi mamá, habilitando a todos. ¡Esto no es la Copa de Oro! Esto es… la Copa América, y en la Copa América hay jugadores como estos (Eduardo Vargas)”, deslizaron tras los golazos de ‘Turboman’, quien posteriormente aterrizó en suelo azteca para jugar por Tigres en 2017.

Dos recuerdos hacen ilusionar a todo un pueblo con volver a sonreír en la Copa América y nuevamente en Estados Unidos.

Para siempre quedará destacado este 18 de junio como uno de los días más alegres en la historia del fútbol chileno.

Revisa el 7 a 0 de La Roja a México un 18 de junio del 2016