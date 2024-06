Una columna de un medio peruano le volvió a dar con todo a Ricardo Gareca y específicamente por elegir calzarse el buzo de La Roja, uno de los más acérrimos rivales de la Bicolor en su historia.

Todo en la antesala de un nuevo Clásico del Pacífico, a disputarse este viernes 21 de junio en Texas y correspondiente a la primera jornada del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Muchos hinchas y comunicadores del país vecino calificaron en su oportunidad el paso del ‘Tigre’ al ‘Equipo de Todos’ como una traición, sobre todo por el buen trato de Perú hacia el estratega de origen argentino.

Esta vez el medio Trome, con el columnista de seudónimo ‘El Bombardero’, reflotó la crítica contra Gareca por llegar a Chile en enero del presente año.

“El mismo que gritaba que era más peruano que el arroz con leche y su rostro inundó las calles de la capital en el inicio de las Eliminatorias para moverle el piso al ‘Cabezón’ Reynoso. Tenía 193 países para dirigir, pero se fue al enemigo”, apuntó.

Luego, el escritor incógnito fue más allá al asegurar que el ‘Tigre’ “nunca tuvo compromiso, seriedad, ni le interesó los colores como decía en la publicidad de un banco”.

Por otro lado, El Bombardero indicó que el oriundo de Tapiales no quiso continuar en la blanquirroja porque “le rebajaron un ‘cachito’ el sueldo y por esa misma cantidad arregló un año y medio después con los sureños (Chile). O sea, amor a los chicharrones y no al chancho. Todo no es dinero en la vida. Aquí se hizo millonario y hasta la comida de su mascota le salía gratis. Allá sus viudas que hasta hoy lo defienden”.

“Yo me saco el sombrero por Bielsa y Alfaro, y otros entrenadores que clasificaron directo a un Mundial sin ayuda de la ‘mesa’ y dejaron una base para el futuro. Así es…”, cerró la ácida columna.