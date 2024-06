La Copa América 2024 está a la vuelta de la esquina, y los amantes del fútbol de todo el continente están ansiosos por ver a sus equipos favoritos disputar el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Para los hinchas de La Roja, los partidos de la selección chilena serán transmitidos en vivo por señal abierta a través de Canal 13 y CHV.

Vale mencionar que, con el apagón analógico, los telespectadores deben actualizar su TV antiguo para no perderse ningún enfrentamiento del equipo nacional dirigido por Ricardo Gareca.

La nueva versión del certamen inicia el próximo 20 de junio y se llevará a cabo en Estados Unidos, por lo que los hinchas de La Roja tendrán la opción de ver los encuentros por televisión.

En caso de tener un televisor antiguo, se puede actualizar fácilmente para no perderse los partidos de la selección con ayuda de antenas digitales y decodificadores para captar señales de televisión digital. En tiendas como Casa Royal se pueden encontrar estos implementos para asegurar una adecuada calidad de imagen y sonido.

Además de decodificadores y antenas, se puede actualizar el televisor con dispositivos Roku o Chromecast. Estos permiten descargar aplicaciones como YouTube, ESPN y muchas más para ver partidos en vivo.

Cabe recordar que en simultáneo se jugará la Eurocopa del 14 de junio al 14 de julio y esos partidos los transmitirá ESPN y la plataforma de streaming STAR +.

En la edición número 48 de la Copa América organizada por la Conmebol y la Concacaf, La Roja competirá en el Grupo A junto a Perú, Canadá y Argentina.

El partido inaugural enfrentará a Argentina vs. Canadá el jueves 20 de junio a las 20:00 horas y será transmitido por Canal 13 y CHV.

Mientras que los partidos de la Selección Chilena tienen la siguiente planificación:

– Chile vs. Perú: viernes 21 de junio a las 20:00 horas.

– Chile vs. Argentina: martes 25 de junio a las 21:00 horas.

– Chile vs. Canadá: sábado 29 de junio a las 20:00 horas.