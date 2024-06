El delantero Ben Brereton tuvo la oportunidad de marcar un gol en el amistoso contra Paraguay, pero no logró concretar una asistencia de Alexis Sánchez, lo que generó críticas por parte de Pedro Carcuro. El reconocido periodista expresó en Radio Agricultura que, a pesar de la simpatía que genera en la afición, no ve la categoría ni el convencimiento para que Brereton forme parte de la Selección Chilena, sugiriendo que podría participar en un reality como Gran Hermano.

Entrando desde la banca en el amistoso ante Paraguay, Ben Brereton tuvo en sus pies el gol que pudo haberse sumado al 3-0 sellado por La Roja. Sin embargo, el delantero no logró concretar una asistencia de Alexis Sánchez y de inmediato, despertó inquietud para Pedro Carcuro.

El laureado periodista nacional criticó al inglés-chileno y en Radio Agricultura, dio sus argumentos.

“Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence” partió diciendo.

“¿Sabes de quién estoy hablando? Ben Brereton. No le veo la categoría para estar en la Selección Chilena“, le dijo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en el citado medio a Francisco Sagredo, con quien conversó sobre sus impresiones del hoy delantero del Villarreal.

“Es simpático y a la gente le gusta El Gringo”, indicó Sagredo.

“Pero entonces tráiganlo a un reality como Gran Hermano”, arremetió enseguida Carcuro para opinar sobre Ben Brereton.