Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El reconocido periodista Fernando Tapia lanzó una preocupante información respecto al Mundial Sub20 que Chile debe organizar en 2025, señalando que no puede garantizar que el evento se lleve a cabo en mayo del próximo año debido al drama financiero que afecta a la ANFP. En el programa Pauta de Juego, Tapia mencionó que "hoy, así como uno dice que no puede garantizar que Paulo Díaz vaya a la Copa América, yo no puedo garantizar que el Mundial Sub 20 se haga en mayo del 2025". Adicionalmente, advirtió que si la organización se atrasa, la FIFA podría cambiar la sede, lo que sería un papelón.