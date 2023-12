Llegó la prometida compensación. La FIFA oficializó este domingo a Chile como sede del Mundial Sub20 del 2025.

Tras la exclusión de nuestro país para acoger la cita planetaria adulta del 2030, el ente rector del balompié planetario dio la razón a Pablo Milad y su directiva que apuntaba a quedarse con la principal competencia juvenil.

En la dirigencia había total confianza. Más luego de una reunión de Milad con Gianni Infantino, presidente de FIFA, el pasado 12 de octubre.

“Contamos con la palabra de FIFA de que, en el Consejo de Presidentes, van a presentar nuestra candidatura. Somos el único país apoyado por FIFA”, dijo aquella vez Milad.

Este domingo la buena noticia arribó. Primero fue la ANFP la que comunicó la información, y minutos después fue el turno de FIFA a través de un comunicado en su sitio oficial.

“Chile fue designado por unanimidad como anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025”, destacó en el escrito, añadiendo que “también Polonia como sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026”.

En relación a al designación de Chile, Infantino expresó que “desde 1962 ha organizado eventos de la FIFA al más alto nivel, más recientemente la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2015″.

“La experiencia organizativa del país, junto con la pasión de los aficionados chilenos, proporcionarán un escenario fantástico para las estrellas del mañana”, cerró.

Chile to host FIFA U-20 World Cup 2025™ and Poland to host FIFA U-20 Women’s World Cup 2026™

