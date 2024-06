El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió al frente para desmentir los rumores de una grave crisis económica en el ente rector del fútbol chileno, desatados por declaraciones de Juan Cristóbal Guarello en su programa. Milad aseguró que este año está totalmente financiado y que no hay problemas de ese tipo, aunque reconoció la necesidad de una reestructuración debido a la disminución de ingresos por la pandemia y resultados deportivos. Además, descartó que exista alguna orden a Ricardo Gareca de llevar menos jugadores a la Copa América por motivos económicos, asegurando que se reservaron 26 asientos para el viaje y que la decisión final será del técnico.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio la cara este martes y negó que exista una grave crisis económica en el ente rector del balompié nacional.

Los rumores de un lío de marco mayor explotaron cuando el reconocido periodista, Juan Cristóbal Guarello, afirmó en su programa de Youtube ‘La Hora de King Kong’ que “la situación es peor de lo se piensa. Incluso es mejor no saber, pero nuestra obligación es que se sepa. Hay problemas económicos importantes… no importantes, catastróficos en la ANFP”.

Las palabras de Guarello llegaron a suelo peruano, donde algunos medios incluso levantaron la teoría de que Ricardo Gareca podría abandonar al ‘Equipo de Todos’ por el conflicto financiero.

Milad fue consultado por este tema en conferencia de prensa y lo negó: “Yo quiero ser bien enfático en esto, la verdad que los rumores son fuertes y siempre se especula demasiado. Que se va a ir Gareca, que no se le va a pagar. Quiero ser claro: este año está totalmente financiado. No tenemos ningún problema este año. Eso significa que no están tan malas las cosas”, expresó.

“Sí hay una reestructuración completa de lo que es la ANFP hoy, porque la ANFP, a través de sus selecciones, y de la selección adulta sobre todo, no recauda lo que recaudaba hace años atrás”, acotó.

Milad justificó los cambios en la organización. Incluso, pidió recordar que “hubo una pandemia, una recesión, y por otro lado los resultados no han sido los mejores. Eso ha creado una disminución de los ingresos que tenía habitualmente la selección y la ANFP”.

“Entonces hay que reestructurar un funcionamiento para dar los mismos servicios que la ANFP da al fútbol chileno. Solamente es un ajuste en base a los ingresos que hay hoy”, complementó.

“Tenemos reservados 26 asientos para jugadores”

En otro tema relacionado, Pablo Milad también descartó que exista alguna orden a Ricardo Gareca de llevar menos futbolistas que el cupo máximo de 26 por algo económico.

“Tenemos reservados para el viaje 26 asientos para los jugadores”, sostuvo, añadiendo que “hay disposición absoluta de la Federación para llevar el cupo máximo”.

“La decisión la va a tomar el técnico finalmente, pero está todo. La logística, hoteles, todo por una posible inclusión de 26 jugadores”, cerró.