De vuelta en La Roja, Claudio Bravo se tomó un tiempo para referirse a lo que pasará en su carrera. Con su adiós del Betis ya sellado, el capitán nacional admitió que su futuro no le preocupa, pero que lo concreto, es que se abre a muchas opciones.

“Todavía no tengo las cosas claras. Ha habido acercamiento con varios destinos. Quiero ser inteligente, saber elegir bien si debo continuar o parar. Eso lo determinará dónde toque ir, si es que es un club en Chile u otro lugar”, dijo.

En esa línea, el experimentado futbolista aseguró que todo depende de los escenarios que se le puedan presentar.

“Si hay que moverse muchos kilómetros con la familia, o si la adaptación no es la óptima, no tiene mucho sentido. Llevo años privilegiando el entorno familiar, un buen lugar al que uno pueda estar habituado. Y si no lo encuentro no pasa nada”, apuntó, dejando en claro que un posible retiro también puede ser considerado como una opción.

Respecto a estar nuevamente en la Selección Chilena, el formado en Colo Colo aseguró que “las sensaciones son las mismas” al tener la experiencia a su haber y que, además, valora que Ricardo Gareca lo haya convocado.

“Cuando suceden estas cosas, que existe un llamado cuando no estás en el mejor presente, el jugador se lo toma como una confianza absoluta. Es muy valioso llegar a sentir eso del entrenador”, precisó Bravo, que está preparandose para ver minutos en el amistoso donde La Roja enfrentará el martes 11 de junio a Paraguay, en el último partido chileno antes de la Copa América 2024.