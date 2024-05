Llegando a otra final de Champions League en su carrera, la chilena Christiane Endler sigue sumando hitos claves en el fútbol europeo, contexto que no fue impedimento para recordar su renuncia y posible regreso a La Roja Femenina.

Cabe recordar que la entonces capitana de la Selección Chilena decidió renunciar al plantel en medio de las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en un hecho que significó un remezón y la obligación, para las cracks nacionales, de jugar sin arquera la final por el oro ante México.

Para explicar su decisión, la experimentada guardameta declaró en octubre de 2023 que “no es fácil venir a la selección, no es fácil el esfuerzo que una hace. Muchas veces una pone en riesgo su cuerpo, su carrera por venir. Estoy muy feliz jugando en Francia, es momento de otras para mostrarse y representen a Chile”.

Ahora, pasado el tiempo, Endler se sinceró y en diálogo con Redgol, repasó dicho episodio y recalcó, que no le cierra la puerta a la oportunidad de volver a La Roja.

“En el momento que decidí retirarme de la selección, no me daba psicológicamente dar en ambos, no podía rendir en uno y en otro, por las condiciones, por querer tener mejores partidos, mejores experiencias, por hacer más”, dijo.

Christiane Endler: “Nunca me he cerrado en el futuro volver”

En esa línea, exteriorizó su difícil momento, debido a que no podía rendir bien ni en su club ni en el equipo nacional, “por las condiciones, por querer tener mejores partidos, mejores experiencias, por hacer más”.

“No estaba haciendo bien lo uno ni otro, y a mí el que me paga, me da la vida, me mantiene es mi club y yo me debo a ellos“, dijo.

Por lo mismo, la ganadora del premio The Best y la Champions League (2022), comparó sus vivencias en Europa con el panorama del fútbol local.

“Estamos muy lejos de todo esto, hay un trabajo gerencial, administrativo, de profesionales entendidos del fútbol femenino y hay mucha carencia: se habla mucho y se hace poco. Nunca me he cerrado en el futuro volver, ni trabajar por el fútbol femenino para que siga creciendo, pero en ese momento no estaba apta hacer las dos cosas”, apuntó.

“Hay que trabajar duro, formar buenas bases, trabajar en la formación de los equipos y que los clubes tengan la intención de invertir en el fútbol femenino para que un día logremos vivir estas experiencias en Chile y en Sudamérica”, sentenció la jugadora del Olympique de Lyon.