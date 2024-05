Gustavo Quinteros vive un dulce presente en Vélez Sarsfield. Tras comenzar con dificultades su proceso, el ex DT de Colo Colo hoy es finalista de la Copa de La Liga de Argentina, contexto en el que recordó las opciones que tuvo antes para dirigir, entre ellas, a La Roja.

Más allá de los rumores, según contó el propio exjugador en DSports, hubo oportunidades concretas, incluso, con una reunión con el otrora director deportivo de Chile, Francis Cagigao, de por medio.

“La única vez que estuve cerca fue cuando estuve reunido con Francis Cagigao en julio de 2022, pero no se pudo avanzar en nada“, comenzó diciendo.

¿El motivo? A pesar de que el entonces DT albo recibió la aprobación del español, un tema de prioridades frenó todo trato entre ambos.

“Si bien le había gustado mi perfil, me lo dijo, yo le dije que quería salir campeón con Colo Colo y terminar mi contrato que era hasta noviembre, era mi primera opción. En los últimos tiempos no me llamó nadie”, confesó.

Pese a eso, declaró que “si vuelvo a Chile, me gustaría volver a Colo Colo. Estuve tres años y vivimos momentos inolvidables”.

“Uno no sabe adónde te va a llevar el fútbol, no le abro ni le cierro las puertas a ningún club, pero hoy no pienso regresar sino quedarme acá en Argentina”, sentenció Gustavo Quinteros.

Cabe recordar que en su paso por el ‘Cacique’, el otrora estratega de Católica dirigió 154 partidos, con 79 triunfos, 42 empates y 33 derrotas, registrando cuatro títulos a su haber.