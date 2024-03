La selección chilena de fútbol volvió a celebrar una victoria el pasado viernes con la goleada a Albania, 3-0, en lo que fue el debut de Ricardo Gareca como DT.

El ‘Tigre’ se la jugó y nominó a varios históricos que habían sido alejados de La Roja en el último tiempo (Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas). Y, por otra parte, descartó a dos fijos y ‘pesos pesados’ como Arturo Vidal y Gary Medel.

La ausencia del ‘King’ y el ‘Pitbull’ llamó la atención entre los fanáticos nacionales. Más aún la del segundo, que viene siendo titular y referente en el Vasco da Gama de Brasil.

En este sentido, el reconocido comunicador Juan Cristóbal Guarello se la jugó y reveló la ‘verdadera razón’ de por qué estos dos históricos no fueron convocados. Y sería nada menos que el conflicto interno que nunca se superó por completo, más allá de una tregua en el camino con Martín Lasarte.

“Gareca es súper pragmático, no se mete y la hace corta. Sabe que tiene pocos jugadores, nulo recambio y menos tiempo para trabajar. Entonces hizo el siguiente análisis, me lo contaron desde Italia. Dijo: acá hay un conflicto en el camarín de la selección que viene desde la eliminatoria del 2017, cuando Claudio Bravo se pelea con Arturo Vidal, porque Vidal llega con la pipa al partido de Paraguay. Ahí se quiebra el camarín. Siempre hubo distancias, pero ahí se quiebra el camarín”, detalló.

Team Bravo vs Team Vidal

Guarello, durante una emisión de su programa La Hora de King Kong -previo al partido con los albaneses-, recordó que esa ‘guerra’ terminó sacando a Bravo de la selección en su momento.

“Bravo queda fuera. Reinaldo Rueda, entre optar por Medel, Vidal y Aránguiz… porque ojo, aquí hay una pieza que no está, que es Alexis. Alexis es team Bravo… Isla, Bravo y Alexis es un grupo; Vidal y Medel son otro. Rueda opta por el lote de Vidal porque eran demasiados jugadores importantes y titulares. Entre sacrificar a uno, Bravo, y pelearse con cinco titulares, prefirió pelear con uno”, detalló.

“Yo hablé con Bravo por teléfono, lo conté en Radio ADN. Lo que dije esa vez en ADN nunca fue desmentido por Bravo. Nunca. Y dije cosas fuertes porque Bravo me contó cosas fuertes, y hay otras cosas que me guardé”, acotó.

Guarello hizo hincapié en que después “Lasarte también opta por Vidal y Medel porque, si bien regresa Bravo, no vuelve como capitán. Entonces, cuál es el análisis que hizo Gareca: con el liderazgo de la Banda Pitillo (Medel, Vidal y Aránguiz) Chile se fue cuesta abajo”.

“El equipo nunca tuvo un verdadero liderazgo en el camarín y el equipo no funcionó. Vamos a cambiar de liderazgo. Vamos a cambiar ese liderazgo del camarín y vamos a traer de vuelta a Bravo, que con Alexis e Isla tienen otra forma de gestionar el camarín”, complementó.

“Gareca sacó a Vidal, que está lesionado. Lo podía sacar. Pero sacó a Medel, que es titular en Brasil. Entonces el golpe de timón es muy evidente, porque si llama a Vargas que es uno o dos años menor que Medel, y Vargas está sin jugar, pero no llama a Medel. Es muy evidente”, sostuvo.

“No digo que Vidal y Medel pudran el camarín, pero tiene problemas con el otro eje”

Juan Cristóbal Guarello profundizó y aclaró que su información no se trataba de una ‘defensa’ a un grupo u otro.

“Yo acá no estoy defendiendo a Bravo, sólo estoy contando el análisis de Gareca: el liderazgo anterior, Chile dio bote en Copa América y en las eliminatorias, y no le ganó a nadie. Ese liderazgo no está funcionando y quiero otro. Así como Gareca en su momento, se operó de varios jugadores importantes de la selección peruana y los sacó”

“El regreso de Bravo no es tanto por lo futbolístico, sino por el mansaje al camarín: se acabaron los lives, se acabó el mambo, y esto es muy importante: la evangelización. Porque el otro liderazgo era: ándate con Fefe, ándate con Fefe. Y si ustedes ven, en el interregno que no está Bravo y pierde la capitanía, la cantidad de jugadores que recién eran nominados eran reclutados por Vibra, o justo antes de ser nominados. Es una lista larguísima de jugadores: Marcelino Núñez, Brayan Cortés… Alexander Aravena está listo para poder firmar”.

Por otro lado, el rostro radial y televisivo también remarcó que “yo no digo que Vidal y Medel pudran el camarín, el problema es que tienen muchos problemas con otro eje duro del camarín: Bravo, Isla y Alexis”.

“Cuando se estrena la película Mi Amigo Alexis, ¿quiénes van al preestreno? Alexis, obvio, Isla y Bravo… No es tan importante para Gareca si Bravo va a jugar o no, pero lo va a tener ahí. Y si Bravo está ahí con jinetas, cambia la cosa. Los otros se ponen nerviosos. ¿Gareca habló con Vidal? Sí, habló con todos, pero porque es tremendamente pragmático”, cerró.