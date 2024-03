Ad portas del estreno del nuevo proceso de la Selección Chilena al mando del argentino Ricardo Gareca, el propio ‘Tigre’ conversó en rueda de prensa y, además de palpitar lo que serán los duelos amistosos frente a Albania y Francia, dio detalles claves de los nuevos roles que verán los hinchas del ‘Equipo de Todos’.

En ese sentido, el entrenador argentino se arrepintió de sus palabras en su presentación en La Roja, donde aseguró que el delantero Alexis Sánchez sería el nuevo capitán del combinado nacional “por su historia y trayectoria”.

“Eso nunca lo dije, pareciera que tienen diferente lectura”, sorprendió a todos el DT trasandino en conversación con los medios de comunicación en Italia, al ser consultado por quién llevará la jineta en Chile tras el llamado de Claudio Bravo.

Unas inesperadas declaraciones que le quitaron el piso a la figura del ‘Niño Maravilla’, sin embargo, Gareca explicó sus nuevos requisitos: “Será capitán el más referente y que le toque estar dentro del campo de juego”.

“Quizás me toque designarlo, pero no es algo preponderante para mí. Viendo a los jugadores en el campo de juego, por ahí hasta los jóvenes por respeto, ni yo tampoco como entrenador, me atrevería a designar”, cerró.