En diálogo con El Expreso PM de Radio Bio Bío, el DT de La Roja, Ricardo Gareca, fue abordado desde su ‘lado’ B tras su llegada a Quilín y entre los tópicos que revisó, aparecieron las redes sociales y el manejo de ello en los jugadores en el equipo nacional.

Mostrando su faceta más sincera, el ‘Tigre’ contestó. “Yo creo que es bien de la época de ellos. Es una época en la que ustedes, todo el mundo, recogen información de las redes sociales, ven su celular, ven las noticias y lo mismo los jugadores“, dijo, en primer lugar.

Aseverando que “hay un montón de cosas que el escenario sea difícil y complicado“, el estratega puntualizó nuevamente, al igual que en su presentación, que hay tiempo para todo.

“Yo no tengo problemas con el tema de las redes, no me meto en la privacidad de los jugadores pero todo tiene un espacio”, apuntó.

En esa línea, continuó: “Mientras (los jugadores) no invadan un determinado espacio que tiene que ver con saber qué estamos jugando, cuándo utilizar las redes y cuándo dejar de utilizarlas, yo no tengo problema. Tendrán sus momentos, su espacio y tendrán un momento donde se acabe todo eso, para enfocarme donde me tengo que enfocar”.

Por otra parte, Ricardo Gareca dio a entender que los momentos de distracción son necesarios, considerando los extensos tiempos de concentración.

“Son muchos días concentrados… Dentro de todos esos días, hay algo fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre estar concentrado y estar atento? Estar concentrado te quema energía, uno no puede estar 24 horas concentrado“, sentenció.