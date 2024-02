Ricardo Gareca se encuentra moviéndose en sigilo en sus primeras semanas como entrenador de la selección chilena, una que busca enmendar el rumbo de las Eliminatorias que han sido muy esquivas para el ‘Equipo de Todos’.

Lo cierto es que el ‘Tigre’, quien ya ha mantenido contacto con algunos referentes de La Roja para retornarlos al equipo, mientras que también se ha dado el tiempo para recibir a los medios y zanjar polémicas que se vienen dando en la selección chilena como es el tema de los representantes en las pasadas nóminas.

En conversación con ADN en Juan Pinto Durán, Gareca fue consultado sobre las presiones que ejercen los representantes y agentes y su influencia a la hora de citar jugadores.

Con relación a este tema, el ‘Tigre’, siempre sereno, destacó que “como DT no tengo contacto con representantes, no porque no crea en ellos ni crea que no son útiles, porque cada jugador tiene el suyo, pero son cosas personales de cada uno”.

“Ellos necesitan su lugar, su momento para hablar con los jugadores, pero todo en un momento y situación. Yo los respeto y ellos deben respetar mis momentos con los jugadores. No tendrán problema para moverse dentro de la selección, nunca lo he tenido”, reconoció.

Posteriormente fue más allá y aclaró que “no tengo compromiso con nadie”.

“No tengo representante. Vamos a elegir al que consideremos que debemos elegir. Es importante aclararlo”, refiriéndose a las polémicas de las últimas nóminas de La Roja en donde se postulaba que gran parte de los citados serán del ‘corral’ de un ‘reconocido y polémico’ representante.