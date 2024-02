El paso de Ricardo Gareca a La Roja, luego de clasificar a la selección de Perú al Mundial 2018 y estar muy cerca de llegar a Qatar 2022, significó un verdadero mazazo para el hincha de la Bicolor.

Muchos calificaron la llegada del ‘Tigre’ a Chile como una “traición”. Y uno de los más críticos por el arribo del argentino al ‘Equipo de Todos’ fue Jaime Bayly, reconocido comunicador y escritor peruano.

“Estoy profundamente decepcionado de él. Ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo; hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar… Desalmado, frío, helado, sin alma”, indicó sin tapujos el famoso periodista en su canal de Youtube.

Ante esto, Gareca fue consultado y salió al paso con clase. Con un absoluto respeto, el DT de 66 años indicó en diálogo con radio Cooperativa que “Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también”.

“Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él”, agregó.

Para terminar el tema, el también ex director técnico de Vélez Sarsfield, América de Cali y Palmeiras señaló que “en cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí”.

Ricardo Gareca está a la expectativa de su primera presentación en el cargo como reemplazante de Eduardo Berizzo, fijada para el próximo 22 de marzo en Parma, Italia, ante Albania. Luego, el 26, tendrá un desafío de marca mayor ante Francia, subcampeón del mundo.