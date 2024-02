No se guardó nada. El técnico nacional, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, reapareció para referirse al arribo de Ricardo Gareca a la Selección chilena.

El actual estratega de Nicaragua aseguró que fue una sorpresa cuando se enteró de la llegada del ‘Tigre’ a La Roja, considerando el currículum del otrora DT de Perú.

“Van a tener que vender todo para poderle pagar, pero no me sorprende. No me sorprende, porque es un técnico que con su trayectoria se ha ganado el derecho”, partió comentando Figueroa a Bolavip.

Luego, el técnico nacional aseguró que el sucesor de Eduardo Berizzo en el banco de La Roja está lejos de ser un ganador.

“Me rio un poco cuando dicen que se llevan un técnico ganador, cuando veo que no es así”, remarcó el Fantasma Figueroa.

En la misma línea, el DT de Nicaragua sostuvo que el ‘Tigre’ “es un técnico que puede convencer al futbolista, eso lo puedo admitir, porque los puede convencer”.

Sin embargo, dudó de que el argentino pueda tener éxito en Chile porque “después de ver lo que está pasando en nuestro fútbol, no pasa por el técnico”.

Sobre lo anterior, Figueroa complementó que “Chile tiene un letargo demasiado largo. Le ha durado muchos años eso de vivir con la generación dorada”.

“La generación dorada ya fue. Muchas gracias, pero ya fue. Ahora hay que buscar recambio y ese recambio va a costar mucho”, concluyó el DT.