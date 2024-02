Luis Rodoni, ex PF de Colo Colo y La U, arremetió contra el trabajo de Nicolás Córdoba y el delantero Damián Pizarro luego del fracaso de La Roja Sub 23 en el torneo Preolímpico.

La tempranera eliminación de La Roja Sub 23 del torneo Preolímpico sigue dando que hablar, especialmente luego de que el fracaso de Chile se consumara con un 0-5 ante Argentina y con una fecha aun por disputarse.

En ese escenario, no han sido pocos los que han cuestionado al técnico Nicolás Córdova por su responsabilidad en el proceso, aunque otros también han arremetido contra algunas de las figuras del plantel.

A la hora de analizar la labor del DT, uno que lo cuestionó bastante fue el histórico preparador físico Luis Rodoni, con experiencia en Colo Colo y La U.

El PF aseguró que “si pierdo un partido 5-0 no significa que el trabajo físico sea malo: hay un problema táctico y técnico”.

“Se le ganó a Uruguay y Córdova era el mejor técnico, pero nadie dijo que Uruguay llegó 14 veces y Chile dos. O que en la Selección uruguaya había jugadores de 18 años”, agregó Rodoni.

En la misma línea, el preparador físico detalló que “me colé a ver entrenamientos de La Roja Sub 23 y no me gustaron, pero no puedo saber el objetivo que estaban buscando. No me gustaron porque lo encontré como amateur, como paseo”.

Para cerrar, Rodini arremetió contra Damián Pizarro, delantero de Colo Colo. “¡No está preparado! Lo quieren vender, tiene una condición física avasalladora, pero ha jugado no sé cuántos partidos y no hace goles”.

“Tiene una carencia técnica abismante y es la figura porque corre, salta, choca y empuja”, concluyó el PF.