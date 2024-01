Este jueves, el argentino Ricardo Gareca fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la Selección Chilena, donde reconoció que, previo a aceptar la oferta de la ANFP, se reunió con Manuel Pellegrini y el exentrenador de Universidad Católica, Julio César Falcioni, quienes lo ayudaron a tomar esta decisión.

En ese sentido, el ‘Tigre’ aseguró que no sólo fue la conversación con la dirigencia la que influyó en las negociaciones: “Me gustó la conversación que tuve con Manuel Pellegrini. Él forma parte de los técnicos que uno tiene en la mira por lo que ofrece en el campo de juego”.

Por su parte, el estratega trasandino reveló que mantiene una amistad desde hace años con el ayudante del ‘Ingeniero’, Rubén Cousillas.

“Dentro de las cosas que me dijo y que fue algo muy importante, fue que el chileno no se cree menos que nadie. Viniendo de él, que es una voz autorizada, es algo que moviliza. Lo tomo muy en cuenta. Habla de una característica de persona y jugador que me hace saber que puedo contar con él. Eso es algo que me interesa”, profundizó el actual DT de ‘La Roja’.

Otra de las opiniones a la que recurrió Gareca fue la de Julio César Falcioni, quien pese a no tener un buen paso por la ‘UC’, le recomendó encarecidamente el fútbol chileno.

“Uno que es amigo mío, Falcioni, que trabajó en la Católica, me habló maravillas del país. En una de las conversaciones que tuve con él, me dijo que ‘si te tocara ir a Chile, me gustaría que fueras para que vivas la experiencia"”, contó.

A pesar de reconocer la importancia de estas charlas en plenas negociaciones, el ‘Tigre’ manifestó que los distintos enfrentamientos con Chile cuando era DT de la Selección Peruana también influyó en su decisión.

“Siempre me provocó sensaciones de dificultad. Tratar de analizarla, enfrentarla, programar el partido, salir a ganarles. Todo siempre fue una situación de dificultad. De mucho enfoque y trabajo. Eso me lleva a aceptar el desafío sin lugar a dudas”, cerró.