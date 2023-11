Semanas tensas se tomaron el mes de noviembre para La Roja, en primer lugar, tras confirmarse la renuncia de Eduardo Berizzo. Después, fue Alexis Sánchez el que acaparó miradas con ‘incendiarias’ declaraciones para analizar la realidad de la Selección Chilena y criticar la infraestructura del fútbol nacional, un dardo que llego de lleno en medio de la administración de Pablo Milad en ANFP.

“La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida, los jugadores dicen que que es un desastre. Tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional. En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la ducha. ¿Es la selección o un equipo de tercera (división)?”, disparó el crack del Inter en una reciente conferencia de prensa.

Tras la repercusión de los dichos del tocopillano, el presidente de la ANFP dejó clara su postura.

“Le dije cual es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (de Pinto Durán). Le comenté a Alexis (Sánchez) que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información. Lo de Farkas fue un chiste. No quiero opinar del Monumental, es un estadio que no nos pertenece”, expresó al respecto Pablo Milad.

A su vez, el mandamás del fútbol criollo respondió también a las críticas en su contra, señalando que “la ANFP no nació en mi periodo”.

“Hemos hecho cambios estructurales y profundos que la prensa no ha valorado. Comenzamos un proyecto del fútbol formativo que será una remodelación completa en Quilín que estará listo en julio. Vamos a seguir mejorando las instalaciones”, complementó.

Por último, Pablo Milad le bajó el perfil a los malos resultados que las categorías de La Roja han conseguido en sus respectivos torneos, asegurando que hubo otro año mucho peor en ese sentido.

“Todo tiene una respuesta. Se ha hablado de los rendimientos de los juveniles, pero las peores presentaciones de las menores fueron el 2015, cuando salimos últimos en todo”, puntualizó.