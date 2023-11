La renuncia del argentino Eduardo Berizzo de la banca de la Selección Chilena sigue dejando coletazos en el fútbol nacional. Y esta vez, fue el mismísimo Alexis Sánchez que arremetió contra los que manejan este deporte en el país, contra Juan Pinto Durán, contra el Estadio Monumental y contra el nivel en el Campeonato Nacional.

Ad portas de que La Roja se mida este martes ante Ecuador en Quito, el ‘Niño Maravilla’ no tuvo pelos en la lengua en conferencia de prensa y disparó con todo y contra todos, lamentando el presente del fútbol chileno con el que se topa cada vez que viaja desde Europa para representar al ‘Equipo de Todos’.

“Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas porque el Campeonato Nacional está detenido. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo”, arrancó su crítica el crack del Inter de Milán.

En relación a lo mismo, el formado en Cobreloa criticó las decisiones de la ANFP, presidida por Pablo Milad, y de paso, le puso tarea a Colo Colo.

“La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que que es un desastre. También tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional. En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así. En el Estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la ducha. ¿Es un estadio de tercera?”, lanzó.

Por su parte, a diferencia de Milad, negó que el fútbol chileno atraviesa una crisis económica y enfatizó: “Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay. Lo que sí, hay una crisis de entendimiento y falta conocimiento de la estructura de la Selección”.

Respecto de la renuncia del ‘Toto’ tras el empate sin goles ante Paraguay, Sánchez lamentó su partida y lo elevó como uno de los entrenadores de la selección que más ha aportado en el plantel.

“Hace tiempo no veía un trabajo así en la Selección. Con Rueda, por ejemplo, no lo sentía así. En lo personal, veo un equipo que juega de igual a igual. Con Colombia fuimos superiores y después Colombia le ganó a Brasil. Estamos a cuatro puntos de los de arriba. Veo al equipo bien… Los jóvenes estaban tristes, ya que muchos debutaron con Berizzo. Jugaron los Panamericanos con una idea de juego bien marcada. Pero así es el fútbol”, cerró.