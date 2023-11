La abrupta renuncia del argentino Eduardo Berizzo puso de cabeza a la Selección Chilena y desnudó un sinfín de problemas a nivel administrativo. Y es que, tras la salida del entrenador, fue el propio Alexis Sánchez quien se desahogó y transparentó las pésimas condiciones a la que los seleccionados chilenos se someten en Juan Pinto Durán y el Estadio Monumental.

“Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, reveló el ‘Niño Maravilla’ sobre el complejo de Quilín, agregando que en el recinto de Macul el panorama no cambia mucho: “Estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos de la ducha. ¿Es un equipo de tercera?”.

Unas preocupantes declaraciones que no sólo generaron impacto entre los hinchas nacionales, sino que también alrededor del mundo, donde destacaron las palabras del tocopillano.

En el otro lado de la cordillera, en el popular sitio deportivo Olé, además de dar a conocer los dichos de Alexis, aseguraron que “la crisis de La Roja se sigue agravando con los jugadores disgustados y obligados a visitar a Ecuador con un interino”.

Una vergonzosa exposición del trabajo de la ANFP que también cruzó el charco y llegó hasta España, donde Marca, Sport y Mundo Deportivo, aludiendo a los “detalles escatológicos” que entregó el crack del Inter de Milán.

Por su parte, otros medios extranjeros que destacaron los dichos de Sánchez fueron Globoesporte de Brasil y Dépor de Perú. A todas luces, un papelón internacional.