Luis Mena y ausencia de portera en final por el oro: acusó al Valencia de incumplir trato con La Roja

El entrenador de la Selección Chilena Femenina esquivó la autocrítica y reveló que el club español no respetó un acuerdo previo que habían pactado vía correos.

Ad portas de la final del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 entre la Selección Chilena y su símil de México, el seleccionador nacional Luis Mena se prepara para afrontar esta lucha por el oro sin portera, luego de los regresos de Christiane Endler y Antonia Canales a sus respectivos clubes.

En conversación con CNN Chile, el DT rompió el silencio y se refirió a este bochorno internacional que protagonizará ‘La Roja’, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad y culpando directamente al club español Valencia de no haber respetado un trato previo donde se acordaba que Canales se quedaría hasta la final.

“No es sólo un acuerdo de palabra, hay correos. Ellos autorizaban a Antonia a quedarse más tiempo. Si lo hubiese sabido de un principio, sin duda que una de las dos arqueras no habría estado”, explicó el exfutbolista.

En la misma línea, Mena apuntó a la organización de Santiago 2023 por no autorizar al ‘Equipo de Todos’ a suplir las ausencias de ambas guardametas.

“Las bases han ido cambiando. En algún momento se podía cambiar por lesión, después no. Fue medio extraño eso”, reconoció.

Pese a los graves problemas que afronta Chile, el técnico no pierde la esperanza: “Confío plenamente en el plantel. Me da mucha pena que se hable sólo de estas situaciones y no se hable de la grandeza de las jugadoras para enfrentar unos Panamericanos como lo han hecho. Después de haber tenido momentos ingratos, donde no nos fue bien en Copa América y donde quedamos fuera de JJOO”.

Por su parte, el gerente de selecciones de la ANFP, Rodrigo Robles, se refirió a este acuerdo con el Valencia y dio detalles de este trato.

“El acuerdo con Valencia fue distinto al con el Lyon. Antonia se presentó al inicio de la fecha FIFA, no antes como Christiane. Pero ella (Antonia) fue autorizada a retornar en una fecha posterior al cierre de este periodo con objeto de estar presente en una disputa de medallas si esto sucedía”, detalló.