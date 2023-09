El guardameta chileno no sería tomado en cuenta para la próxima doble fecha de las Clasificatorias y Brayan Cortés seguiría siendo el '1' de la Selección Chilena.

A menos de dos semanas de la próxima doble fecha de las Clasificatorias de la Conmebol, el argentino Eduardo Berizzo afina detalles para lo que será la nómina de ‘La Roja’ para los partidos ante Perú y Venezuela, con algunas dudas que ya estarían resueltas.

Como es el caso de la portería de la Selección Chilena. Y es que, a pesar de encontrarse reservado por el ‘Toto’ de cara a la tercera y cuarta jornada de las Eliminatorias, el experimentado Claudio Bravo volvería a quedar al margen de la convocatoria.

Así lo informó el periodista Fernando Tapia en el programa Pauta de Juego, asegurando que el guardameta del Real Betis volverá a quedar fuera de la citación y que para el ‘Toto’, el titular seguirá siendo el jugador de Colo Colo, Brayan Cortés.

“Está confirmado que fue reservado el nombre de Claudio Bravo, el portero del Betis que lleva tres partidos atajando. Es una gestión administrativa. Pero me confirman, a su vez, que no lo van llamar. No será convocado para la fecha doble”, lanzó el comunicador.

En la misma línea, Tapia también adelantó otro ‘cortado’ en la portería por el DT del ‘Equipo de Todos’, por lo que una nueva cara se sumaría a la citación chilena.

“El número uno seguirá siendo Brayan Cortés, el dos Gabriel Arias y el tres, lo más probable, un arquero joven, Tomás Ahumada de Audax Italiano. Sale Cristóbal Campos porque perdió el arco en Universidad de Chile”, cerró.