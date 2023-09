Evitó una humillante caída y se llenó de elogios. El portero chileno Claudio Bravo fue la gran figura del Real Betis en su duelo contra Granada por La Liga.

El cuadro ‘verdiblanco’ empató en su visita al colista del torneo. Sin embargo, el resultado pudo ser peor si no hubiese estado inspirado el bicampeón de América con Chile.

Claudio Bravo estuvo notable y demostró, en cancha, que los problemas físicos que arrastraba quedaron en el olvido.

Así al menos lo reconocieron los propios hinchas béticos, quienes valoraron su actuación pese a que, en Redes Sociales, muchos cuestionaron su renovación de contrato.

“El mejor del partido en el Betis ha sido Bravo. Si no llega a ser por él nos meten por lo menos tres”, “Bravo, con sus paradas, y Assane, con su gol en su estreno liguero, han sostenido a un Betis muy gris”, “El Betis no puede depender de que Claudio Bravo le salve la portería, otro partido más” y “un excelente partido de Claudio Bravo, pero se queda con un empate a 1 este espeso y poco fino Betis”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Consignar que Real Betis ahora debe medirse el próximo domingo 1 de octubre contra Valencia, desde las 16:00 horas, también por La Liga.

La mala imagen que está ofreciendo el equipo no solo es culpa de que Luis Felipe se haya vendido, él no es quien tiene que meter los goles.

Sin delanteros y sin defensa fija es muy difícil.

