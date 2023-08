La presencia de Claudio Bravo en la próxima nómina de La Roja de cara al esperado debut de Eliminatorias ante Uruguay y Colombia.

Ante la expectación, el periodista de TNT Sports, Leonardo Burgueño, se atrevió a adelantar la lista que entregará Eduardo Berizzo de cara al próximo desafío del combinado nacional en la doble fecha clasificatoria de septiembre y ahí, aseguró que el portero del Betis no estará.

¿Los motivos? De acuerdo con lo dicho por el comunicador, las razones de la ausencia del experimentado golero serían tres.

“No está a punto físicamente, además, desde su círculo creen que no será convocado y el diálogo que tuvo con Berizzo en la última convocatoria también incide, por eso no va a estar”, sostuvo.

En esa línea, el panelista de Pelota Parada abrió debate para sugerir al potencial reemplazante de Claudio Bravo.

“Arias tuvo un muy buen partido con Racing ante Boca, pero Cortés no va a atajar contra la U, le debería tocar a De Paul“, complementó.