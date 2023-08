El seleccionado nacional Arturo Vidal volvió a dar que hablar durante sus transmisiones en vivo, específicamente en Twitch. El ‘King’ entregó positivos conceptos para el arquero y compañero en La Roja, Claudio Bravo.

Al jugador del Athletico Paranaense le pidieron que revelara su once ideal, después de compartir con una gran cantidad de figuras a la hora de defender las casaquillas de la Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán.

Y el formado en Colo Colo se detuvo en el puesto de guardameta, donde sorprendió con su elección.

“Tengo a (Manuel) Neuer, tengo a (Gianluigi) Buffon, (Claudio) Bravo, tengo a… cómo se llama, el alemán. Put.. se me olvidó. (Marc-Andre) Ter Stegen. Esos cuatro son, ¿pero cómo voy a elegir a uno?”, indicó, colocando al golero del Real Betis entre los mejores.

Luego, el ex Flamengo se deshizo en elogios para uno de ellos. “Neuer era una cosa de locos. Pudo haber jugado de 10, no sé por qué no lo hizo. Era terrible. En los reducidos jugaba de 10 y era impresionante”, apuntó.

Vidal fue compañero de Manuel Neuer durante su paso por el Bayern Múnich del 2015 al 2018.

El de San Joaquín compartió camarín con Bravo en Colo Colo y luego fueron puntales en el bicampeonato de América de La Roja en 2015 y 2016.

Consignar también que Vidal y el de Viluco estuvieron peleados durante un tiempo por una polémica que se suscitó tras las amargas clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, donde Chile no pudo clasificar a la cita.