Brilla en Inglaterra. Una temporada de tintes dulces es la que acaba de finalizar para Lawrence Vigouroux, portero nacionalizado chileno que logró un histórico campeonato y ascenso con el Leyton Orient en la cuarta división inglesa.

El guardameta, reciente ganador del premio a mejor portero y también, incluido en el once ideal de la temporada 2022-23 de la temporada en la League Two, conversó con Goalkeeper respecto a su gran momento en Inglaterra y por otro lado, su recorrido por Everton y sus ganas de regresar a La Roja.

En esa línea, el jugador de 29 años repasó su nómina a la selección nacional de fútbol de Chile, la cual, ocurrió en primera instancia durante 2018, bajo el alero de Reinaldo Rueda, a quien se refirió indirectamente.

“El entrenador que me llamó, se fue y fue muy honesto conmigo. Me dijo, ‘tienes que jugar a un nivel más alto, de lo contrario no puedo llamarte más’“, admitió el portero.

Ante la advertencia, Vigouroux reconoció que en su momento, fue algo difícil de aceptar para él, de todas formas, el exjugador del Liverpool y Swindon Town aún se ilusiona con volver y debutar oficialmente con ‘el equipo de todos’.

“Fue una experiencia increíble, realmente disfruté cada día. Ahora veo todos los partidos con mi padre, obviamente tengo sueños por volver y jugar, así que espero que eso suceda en un futuro cercano”, puntualizó.

Asimismo, Vigouroux aprovechó la instancia para referirse a su paso por Everton de Viña del Mar en 2019 y en aquel sentido, destacar la figura de Cristian Campestrini. y por otro lado, de Brayan Cortés.

“Fue difícil no jugar (en Everton), pero llegué a la mitad de la temporada: Cristian Campestrini lo estaba haciendo muy bien y realmente no tuve la oportunidad de jugar. Eso lo entendí, me hizo crecer como hombre y me hizo madurar”.

Respecto a su símil de Colo Colo, el oriundo de Londres afirmó sentirse feliz por él y además, aprovechó de expresar su admiración.

“Si vieras una sesión de entrenamiento mía aquí y de él allá, sería completamente diferente, es un portero superior. Lo está demostrando ahora en uno de los equipos más grandes de Chile, Colo-Colo, y estoy muy feliz porque es un buen amigo mío”, afirmó.

Season 22/23 comes to an end… Really good performance away to a top side.

Thought both sets of fans were brilliant on what was a emotional day. Thank you to all that travelled, especially our fans from London for a 12:30KO. 👏🏽❤️

All the best to Bradford in the playoffs. 👍🏽

— Lawrence Vigouroux (@LawrenceV93) May 8, 2023