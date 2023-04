El arquero chileno Lawrence Vigouroux concluyó una brillante temporada con el Leyton Orient, elenco que se coronó campeón de la League Two y ascendió a la Tercera División de Inglaterra (League One).

El nacional fue pieza clave en el cuadro dirigido por Richie Wellens y, solo horas después de la gesta, recordó su breve paso por nuestro país en una entrevista en suelo británico.

En diálogo con Talk Sport, el portero habló de su fugaz experiencia en Everton, al que arribó a mediados de 2019 para partir en 2020, sin haber disputado un minuto con la camiseta de los ‘oro y cielo’ y con el estallido social como escenario.

“Sabía que eventualmente volvería a la normalidad en términos de todo en el país, pero eso también fue un factor para querer irme, estaba un poco asustado cuando estaba allí”, dijo Vigouroux.

“La gente protestaba por todas partes, yo veía cosas en llamas, personas recibiendo disparos con balas de goma. Tenías que preguntarle a la policía o al ejército si podías ir al supermercado y a qué hora, porque no te dejaban salir a ninguna hora, teníamos toque de queda, tenías que estar en casa a las 7pm todas las noches, nadie en las calles”, agregó el portero.

Además de su preocupación por el contexto del estallido social, al guardametas le preocupaba familia que quedó en Inglaterra durante su paso por Everton.

Solo hablaba por teléfono con su padre, con quien intentaba dilucidad lo que ocurría en las calles de nuestro país.

“Siempre digo que un país es tan bueno como las personas que viven allí. Si tienes un país que está lleno de gente a la que no le importa nada, el país terminará horrible. Cuando tienes personas que se preocupan por otras personas y se preocupan por otros que son menos afortunados, solo puede ayudar al país en su conjunto”, remarcó Lawrence.

“Fue realmente conmovedor ver que, a pesar de que la gente estaba protestando y había supermercados en llamas y cosas así, en realidad, el mensaje se escuchó lo suficiente como para cambiar la constitución, que era algo que nadie pensó que sucedería”, agregó el arquero del Leyton Orient.

Finalmente, Vigouroux recalcó en las diferencias que encontró en Chile en comparación a Inglaterra y el miedo que sintió durante su paso por Viña del Mar.

“Pasas de un lugar que es tan libre y tan abierto como Inglaterra a ir allí, donde ni siquiera conocía los derechos de las personas. Eso en realidad fue bastante aterrador. Pensaba que si tuviera que salir a la calle por accidente, ¿Qué pasaría? O si llegaba tarde a casa desde algún lugar, ¿Qué me puede pasar? ¡Eso fue bastante aterrador!”, sostuvo Lawrence Vigouroux.

“La gente no es tan rica como la gente de aquí, no tienen tanto dinero como la gente de aquí. En realidad, fue realmente revelador estar allí durante ese tiempo”, concluyó el guardametas.

