El DT de La Roja Sub-17 reconoció que no fue un gran encuentro de sus jugadores, pero que el marcadnos no expresó lo que se vivió en cancha y anuncia que aún tienen posibilidades de clasificarse al Mundial de la categoría.

En una nueva jornada del Hexagonal final del Sudamericano Sub-17, La Roja cayó inapelablemente por 3 a 0 ante el elenco anfitrión, Ecuador en una nueva y dura derrota que los aleja de su sueño mundialista.

Esto se debe que tras caer en la segunda fecha, se instalan como colistas con 0 puntos y con un destino adverso que deberán enmendar si quieren llegar a una cita planetaria.

Tras la nueva caída, la tarea se vuelve titánica, teniendo que ir buscar la victoria y la clasificación en los siguientes encuentros ante Venezuela, Brasil y Paraguay.

Ante este escenario, Hernán Caputto piensa en no bajar los brazos y seguir luchando junto al combinado nacional que espera un milagro para ser uno de lo 4 que asistan directamente al Mundial de la categoría.

En sus palabras en conferencia de prensa luego de la derrota, el ex DT de La U declaró que “las sensaciones cuando se pierde un partido no son las mejores, sobre todo cuando vamos en la segunda fecha del torneo y tenemos cero punto, pero siento que el planteo de juego, la propuesta que hicimos en el partido la pudimos llevar a cabo, pero no la pudimos sostener”.

Así también, sentenció que el marcador ante la ‘Tri’ no revela lo que ocurrió en el trámite del encuentro en donde su selección se vio sobrepasada ante un plantel de peso como lo es el ecuatoriano.

“Me parece un poco abultado el marcador”

Con relación a esto, Caputto afirmó: “Me parece un poco abultado el marcador, no era para 3-0, sin embargo, considero que la actitud del equipo estuvo en alza respecto al partido anterior, y lo más importante es lo que viene”.

Por otra parte, aseguró que deberá trabajar la parte emocional de sus jugadores, para que den vuelta rápidamente la página y se pongan como meta, obtener una victoria que los meta en carrera en el Hexagonal final.

Es por eso, que el estratega nacional destacó que “hay que equilibrar la parte emocional, siento que en estos momentos con jóvenes y a medida que van transcurriendo los partidos y los días, lo más importante es no perder el foco, que la parte emocional esté equilibrada“.

“Tenemos nueve puntos en disputa, hay un cupo que sigue latente para tres selecciones que estamos con cero punto y lucharemos por eso de todas maneras”, cerró.

Ahora, el equipo de ‘todos’ alista sus cosas para dar vida a un nuevo partido ante el conjunto venezolano esta lunes 17 de abril a contar desde las 17:30 horas.