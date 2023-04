En la jornada de día martes, La Roja Sub-17 se midió a Argentina en el primer partido del Hexagonal final del Sudamericano de la categoría disputado en Ecuador.

Lo cierto es que tras los buenos momentos evidenciados por los chilenos en los últimos 3 partidos de la fase grupal, ante la ‘Albiceleste’ se notó un desgaste y la expulsión de Iván Riquelme, condicionó aún más la derrota por 2 a 0 para los de Hernán Caputto.

Precisamente, el propio estratega nacional alzó la palabra y habló con los medios en conferencia de prensa tras la caída ante los trasandinos y lanzó una potente autocrítica para sus jugadores, que no lograron anotar ante Argentina.

En sus palabras, el ex DT de Universidad de Chile sentenció que “la verdad es que el análisis es rápido y práctico. Creo que no estuvimos a la altura del partido, creo que no mostramos el nivel individual al que nos acostumbramos en los últimos partidos y Argentina nos ganó bien sin ninguna duda”.

“Debemos mejorar mucho”

“Nos ganó bien y por supuesto creo que debemos mejorar mucho en el juego y mejorar en algunos momentos decisivos en los que tenemos el balón en campo rival”, indicó.

Ahora, junto a su plantel intentarán dar vuelta el destino que lleva la etapa del Hexagonal final, ya que una derrota en el próximo encuentro ante Ecuador podría ser decisiva para el futuro de la selección chilena.

Con relación a esto, Caputto destacó: “El partido con Ecuador es fundamental. Hay que esperar los otros resultados y rápidamente dar vuelta la página. Son torneos cortos…no es que no merecen un análisis, sino que rápidamente hay que cambiar el chip, hay que pensar en el próximo rival”.

“Seguramente analizaremos internamente qué errores cometimos, para así no volver a cometerlos”, complementó.

Sin dudas que será un llamado de atención para que los jóvenes representantes de La Roja puedan darlo todo este próximo viernes 14 de abril a las 20:00 horas cuando enfrenten al anfitrión, Ecuador y busquen su primera victoria en la etapa decisiva y crucial para acceder al Mundial de la categoría.