La Roja Femenina no quiere perder tiempo y tras la salida de José Letelier a la banca nacional, el equipo ya se enfoca en su nuevos desafíos.

A pesar de que el plantel nacional aún no cuenta con un director técnico oficial, eso no fue impedimento para que ANFP oficializara una improvisada nómina de jugadoras sub 23, las cuales, empezarán a trabajar en Quilín de cara a un “proceso de renovación” en La Roja.

El hecho de no contar con un reemplazante para Letelier y mas aún, dejar a su suerte a las jugadoras, fueron cosas que indignaron a los hinchas del fútbol nacional.

Sin DT, sin amistosos, sin compromiso serio para #LaRoja Paren este escándalo de organización en torno a la selección. Es una vergüenza.#LaRojaFemenina pic.twitter.com/9N3Cprlxkx — Revista FutFem (@revistafutfem) March 30, 2023

Y quien hizo la nómina??? Quien dirigirá el entrenamiento????? — Cristobal Urrutia (@crisurrutia) March 30, 2023

La mafia linda ctm! Sin mundial hasta nuevo aviso, en todas las categorías. — A r n o l d (@ahrp_arica) March 30, 2023

El entrenamiento lo dirige Milad tambien??? 🤡 — Matias Caro (@matiascaror) March 30, 2023

Respecto a la nómina, las futbolistas que componen el microcilclo de la selección del fútbol femenino de Chile y que, trabajarán de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y la Copa América del 2024, son: