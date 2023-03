El experimentado delantero nacional Humberto Suazo la está rompiendo en la Primera B del fútbol chileno. Con cuatro goles, el de San Antonio tiene a San Luis de Quillota en lo más alto de la tabla.

Y no solo eso. Chupete es actualmente el máximo artillero de la serie de plata al marcarle un doblete a Unión San Felipe y una diana a Deportes Iquique y Santiago Wanderers.

El gran momento del ariete de 41 no ha pasado desapercibido e incluso el exfutbolista Marcelo Vega, actual comentarista de TNT Sports, pidió su retorno a la selección chilena.

El Toby quiere el ‘Last Dance’ (último baile) de Suazo en el ‘Equipo de Todos’, 10 años después del último partido de la ex figura de Colo Colo con La Roja.

La última vez que Chupete defendió al combinado fue el 6 de febrero de 2013, en la victoria de Chile por 2-1 sobre Egipto en amistoso jugado en Madrid, España.

“Es muy bueno, es como Paredes. Con la edad que tiene, no hay jugadores así. Berizzo, mírame… los últimos 20 minutos, no tenemos goles. Suazo es talento puro, todavía le queda y no hay otro, llámalo”, indicó Vega en el programa Todos Somos Técnicos.

En los próximos días, Berizzo dará a conocer la lista del medio local para el amistoso del lunes 27 de marzo ante Paraguay en el Estadio Monumental. ¿El ‘Toto’ le hará caso al Toby?