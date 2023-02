José Letelier, ex DT de la Roja femenina, salió a responder los constantes cuestionamientos recibidos por parte de la capitana del combinado, Christiane Endler

José Letelier, cesado la semana pasada como entrenador de la selección chilena femenina, sacó la voz para comentar su salida del combinado y referirse a los continuos emplazamientos de la arquera y capitana Christiane Endler.

La experimentada guardameta del Olympique de Lyon, que va por su segundo premio The Best de la FIFA, no tuvo reparos para criticar abiertamente el trabajo de Letelier al frente de La Roja.

Ya lo había hecho en la Copa América de Colombia 2022, donde Chile terminó en el quinto lugar: “Tengo rabia… Debimos llegar más arriba. No podemos jugar así”.

Ahora, tras el fracaso en el Repechaje al Mundial con una derrota ante Haití, la ex PSG dijo: “No teníamos más recursos… Tácticamente, fue un partido muy malo. Se dijo hace tiempo y no se escuchó”.

El turno de la réplica para Letelier llegó. En diálogo con LUN indicó que “claro que es difícil dirigir a la mejor arquera del mundo… Está todo el año codeándose con las mejores del mundo, juega partidos de gran nivel y en condiciones súper profesionales”.

“Y cuando viene a la selección quiere o piensa que deberíamos llegar a los mismos estándares cuando la realidad en Chile es muy distinta a la de Francia“, agregó con fuerza.

A la hora de entregar detalles de su relación profesional con Tiane, el otrora guardameta indicó que “ella se ha ganado su liderazgo. Yo la conozco desde cuando la llevé a Colo Colo desde Everton. Nuestra relación es distinta desde ese tiempo porque las circunstancias son diferentes”.

“Yo antes era el profesor buena onda, y ahora el entrenador, el jefe. En verdad con ella no andábamos a las risas, pero sí hablábamos sin problemas de lo referente a la selección”, complementó.

En cuanto a su adiós a la dirección técnica del ‘Equipo de Todos’, al que llegó en junio de 2016 y con una clasificación al Mundial de Francia 2019, el DT de 56 años señaló que “mi contrato con la Federación era indefinido y desde hace un tiempo pensaba que mi permanencia en la selección era solo por este proceso al Mundial”.

“Si nos hubiesen eliminado en la Copa América, ahí hubiese renunciado, pero como nos clasificamos al repechaje, seguí. Ahora que nos eliminó Haití, era el momento de partir“, sentenció.