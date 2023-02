Christiane Endler, portera y capitana de La Roja femenina, no ocultó su frustración luego de la derrota 1-2 con Haití que dejó a Chile fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

En el duelo por el Repechaje a la cita planetaria, el equipo dirigido por José Letelier no estuvo a la altura y fue ampliamente superado por las centroamericanas, que disputarán su primer torneo de este tipo.

“Lamentablemente no lo logramos. Dejamos todo en la cancha pero no teníamos mas recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo la oportunidad y la hizo”, dijo Endler tras la derrota.

Consultada por si seguirá en La Roja, la arquera del Olympique de Lyon fue clara: o cambian las cosas o habrá muchas novedades.

“Puede ser, uno nunca sabe. Hay que esperar a ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que seguirá la Selección. Ahí tomaré la decisión si sigo o no. Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil”, recalcó Christiane Endler.