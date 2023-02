Este viernes, ad portas de su participación en el repechaje mundialista, la Selección Chilena femenina cayó goleada ante su símil de Argentina (4-0), en un encuentro amistoso que dejó más dudas que certezas respecto de su duelo ante Haití o Senegal.

Una dolorosa derrota que sintieron las seleccionadas nacionales, sobre todo

Christiane Endler

, quien se tomó el tiempo para analizar la caída de ‘La Roja’ y buscar explicaciones a esta caída.

La golera que milita en el Olympique de Lyon, y que disputó el primer tiempo del compromiso, se refirió al tropiezo chileno y no dudó en enviar al frente a su entrenador, José Letelier.

“Fue un partido difícil, quizás un poco irreal, ya que jugamos con un equipo muy joven y con muchas niñas que estaban debutando. En el primer tiempo lo hicimos bastante bien defensivamente. Cometimos un error que nos costó el gol y luego bajamos mucho el nivel. Nos desordenamos y perdimos las marcas. Creo que los cambios no aportaron para revertir lo que estábamos viviendo. Tácticamente, fue un partido muy malo. Nos queda aprender de los errores que cometimos hoy”, desglosó la portera.

Respecto del impacto que tendrá esta derrota en el plantel de cara al vital partido de repechaje para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ‘Tiane’ reconoció que es una goleada difícil de digerir, pero recalcó en la poca cantidad de jugadores titulares que disputaron el cotejo.

“Siempre es frustrante. Perder te genera cosas no gratas, pero estamos enfocadas en el próximo partido. Hoy día no era el equipo titular. Hay varias que llegaron hace muy poco de viaje de Europa y que no estaban aptas para jugar. Esperamos que, en estos días que nos quedan para entrenar, podamos dar vuelta rápido la página e ir por el partido”, puntualizó.

Una crítica directa al estratega del ‘Equipo de Todos’, quien reconoció que la caída pasó por “errores puntuales”.

“Son situaciones que te complican el partido. El resultado es muy abultado para lo que se dio en el juego. Argentina fue superior a Chile, pero no en la cantidad que reflejó el marcador”, analizó el DT.