Un entrenador que demostró un gran trabajo con la selección de Perú fue Ricardo Gareca, DT argentino que por poco mete al conjunto ‘incaico’ en el Mundial de Qatar, pero que lamentablemente cayeron ante Australia en el repechaje del Mundial, desvaneciendo sus ilusiones por viajar hasta Medio Oriente.

Tras meses de incertidumbre, aclaró su futuro y puso fin a su cargo con la selección sudamericana, para buscar otros desafíos en su carrera como estratega. Sin embargo, hace algunos días dio declaraciones para un medio e hizo vibrar a gran parte de los hinchas nacionales al manifestar su interés por dirigir al plantel chileno.

En sus dichos algunas semanas atrás, el ‘Tigre’ señaló: “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”.

No obstante, en una reciente conversación con el programa radial Super Deportivo, salió al paso de sus declaraciones y esclareció su verdadera intención luego de hablar acerca de la selección chilena.

En el diálogo, el estratega sentenció: “Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de Selección”.

“Nunca contestaría sobre un club o selección que haya gente trabajando. Respondí sobre la Liga de Chile y me mal interpretaron. Ahí está Berizzo. Estoy abierto a ser DT de una Selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema“, indicó.

Comentarios que sale al paso de las diversas informaciones y peticiones de parte de los hinchas que han manifestado su apoyo a que Gareca tome el mando de la selección nacional, tras el mal trabajo que ha protagonizado Eduardo Berizzo al mando de La Roja, en donde lleva solo suma una victoria de 9 encuentros, acumulando 6 derrotas y 2 empates.